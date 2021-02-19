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  3. 19 Şubat 2021 18:43

İngiltere'de Harry ve Meghan ayrılıklarını kraliçeye resmen bildirdiler

Buckingham Sarayı bugün yaptığı açıklamada, Sussex Dükü Prens Harry ve Düşes Meghan Markle'ın Kraliyet Ailesi'nden ayrıldıklarını Kraliçe'ye bildirdiğini belirtti.

İngiltere'de Harry ve Meghan ayrılıklarını kraliçeye resmen bildirdiler

Açıklamada “Kraliyet Ailesi, çiftin verdikleri karardan üzülse de Dük ve Düşesi ailenin çok sevilen üyeleri olarak görmeye devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

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İngiltere'de Harry ve Meghan ayrılıklarını kraliçeye resmen bildirdiler

Karar, Sussex Dükü ile Kraliyet Ailesi üyeleri arasındaki görüşmelerden sonra verildi.

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İngiltere'de Harry ve Meghan ayrılıklarını kraliçeye resmen bildirdiler

Daha önce Prens Harry ve Düşes Meghan'ın başkanlıklarını yaptığı topluluklar ve hayır kurumlarının tekrardan Kraliçe'ye verileceği ve sonrasında başkanlıkların diğer Kraliyet Ailesi üyelerine dağıtılacağı ifade ediliyor.

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İngiltere'de Harry ve Meghan ayrılıklarını kraliçeye resmen bildirdiler

Sussex Dükü ve Düşesi geçtiğimiz gün müjdeli haberi vererek ilk çocukları Archie'nin bir kardeşi olacağı bilgisini paylaşmıştı. Aile sözcüsü, çiftin çocukları olacağı haberine çok sevindiğini ifade etmişti.

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