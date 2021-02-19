İngiltere'de Harry ve Meghan ayrılıklarını kraliçeye resmen bildirdiler
Buckingham Sarayı bugün yaptığı açıklamada, Sussex Dükü Prens Harry ve Düşes Meghan Markle'ın Kraliyet Ailesi'nden ayrıldıklarını Kraliçe'ye bildirdiğini belirtti.
Açıklamada “Kraliyet Ailesi, çiftin verdikleri karardan üzülse de Dük ve Düşesi ailenin çok sevilen üyeleri olarak görmeye devam ediyor” ifadelerine yer verildi.
Daha önce Prens Harry ve Düşes Meghan'ın başkanlıklarını yaptığı topluluklar ve hayır kurumlarının tekrardan Kraliçe'ye verileceği ve sonrasında başkanlıkların diğer Kraliyet Ailesi üyelerine dağıtılacağı ifade ediliyor.