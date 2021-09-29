İngiltere'de petrol krizi bıçaklı kavga çıkardı

KUYRUKLAR BU SABAH DA DEVAM ETTİ

Hükümetin aldığı tedbirlere rağmen, ülkede uzun benzin kuyrukları bu sabah da devam etti. Yerel saatle 06:00’dan itibaren başkent Londra’da genelindeki istasyonlarda sürücüler saatlerce kuyrukta bekledi. Bazı istasyonlarda tedarik sıkıntısı akar yakıt stoklarının tükenmesine neden oldu, yakıt pompalarının üzerine "kullanım dışı" etiketleri yerleştirildi.