İngiltere'de şampiyonluk kutlamalarında büyük kabus: Onlarca yaralı var
İngiltere'de Liverpool futbol takımının şampiyonluk kutlamaları sırasında bir sürücünün aracıyla kalabalığın arasına dalması sonucu en az 47 kişi yaralandı.
İngiltere'nin Liverpool kentinde sırasında bir sürücü aracıyla kalabalığın arasına daldı.
ngiltere’de Liverpool futbol takımının şampiyonluk kutlamaları sırasında bir sürücünün aracıyla kalabalığın arasına daldığı olayda 47 kişinin yaralandığı, yaralıların 27’sinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Merseyside İtfaiyesi 1’i çocuk 4 kişinin aracın altında sıkıştığını açıklarken, herhangi bir can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.
Merseyside polisinden yapılan açıklamada ise olayın terör eylemi olarak değerlendirilmediği belirtilerek, "İnsanlardan, bu akşam Liverpool şehir merkezindeki Water Caddesi’nde meydana gelen olayın koşulları hakkında spekülasyon yapmamalarını rica ediyoruz. Gözaltına alınan kişinin, Liverpool bölgesinden 53 yaşındaki bir Britanyalı erkek olduğunu teyit edebiliriz" denildi.