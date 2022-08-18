İngiltere'de sel hayatı felç etti! Metro ve tren seferleri iptal
İngiltere'nin güney bölgelerinde etkili olan şiddetli yağış sele neden oldu. Hayatı felç eden yağışlar nedeniyle metro ve tren seferleri iptal edildi.
İngiltere'nin başkenti Londra da dahil olmak üzere ülkenin güney bölgelerindeki şehir ve kasabalarda şiddetli yağış nedeniyle sel meydana geldi.
Ülke genelinde haftalarca süren sıcak ve kuru havanın ardından özellikle güneydoğu bölgesini etkisi altına alan şiddetli yağış nedeniyle oluşan selde yollar sular altında kaldı, ulaşım aksadı.
İngiltere Meteoroloji Ofisi, ülkenin güney kesimleri için sarı renkli hava uyarısı yayınlarken, Londra'nın güneyinden Brighton'a doğru ilerleyen ve kıyı şeridi boyunca devam eden güneydoğu bölgeleri için kehribar rengi fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji Ofisi, yağış nedeniyle meydana gelen aksamaların bugün geç saatlere kadar devam edeceğini ve sel sularından kaynaklanan hayati tehlike alarmının saat 22.00'ye kadar devam edeceğini açıkladı.
TREN VE METRO SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
Şiddetli yağış nedeniyle başkent Londra'daki tren ve metro istasyonlarını su basması nedeniyle seferler iptal edildi.
Şiddetli yağış ayrıca evleri ve iş yerlerini vurdu. İnsanlar, binalarda ve arabalarında mahsur kaldı.