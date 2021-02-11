İngiltere'den korkutan açıklama: Mutasyon tüm dünyaya yayılacak
İngiltere Koronavirüs Genom Konsorsiyumu Başkanı Sharon Peacock, mutasyonun tüm dünyaya yayılacağını ve virüsle mücadelenin en az on yıl süreceğini dile getirdi.
Peacock BBC'ye yaptığı açıklamada İngiltere mutasyonunun "tüm İngiltere'ye yayıldığını" ve "tüm dünyaya yayılmasının olası" olduğunu söyledi.
Peacock "Virüse bir çözüm bulduğumuz ya da virüs hastalığa neden olmayacak şekilde mutasyona uğradığı zaman mücadele bitmiş
demektir. Ancak bence bunun olması yıllar sürecek. Benim görüşüme göre önümüzdeki on yıl daha bununla uğraşacağız" dedi.
İngiltere Koronavirüs Genom Konsorsiyumu genetik araştırmalar yapan Wellcome Sanger Enstitüsü, PHE ve aralarında
İngiltere Devlet Sağlık Hizmetleri'nin (NHS) de bulunduğu diğer kamu sağlık kurumları tarafından ortak olarak yönetiliyor.