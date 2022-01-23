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  4. İngiltere'den yürüyerek İstanbul'a geldi! Hedefinde Mekke var

İngiltere'den yürüyerek İstanbul'a geldi! Hedefinde Mekke var

İngiltere'den Mekke'ye gitmek için ağustos ayında yola çıkan Adam Muhammed, İstanbul'a ulaştı. Köpeğiyle birlikte yürüyen Muhammed'e bazı sürücüler destek verdi.

İngiltere'den yürüyerek İstanbul'a geldi! Hedefinde Mekke var - Resim: 1

İngiltere vatandaşı olan Irak kökenli Adam Muhammed, Ağustos 2021'de İngiltere'den yürüyerek Mekke'ye gitmek için yola çıktı. 

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İngiltere'den yürüyerek İstanbul'a geldi! Hedefinde Mekke var - Resim: 2

Muhammed, 'bütün kötülüklere karşı yola çıkmak' amacıyla başladığı ve 'Barış Yolculuğu' adını verdiği yürüyüşünde İstanbul'a ulaştı. 

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İngiltere'den yürüyerek İstanbul'a geldi! Hedefinde Mekke var - Resim: 3

Silivri D-100 Karayolu'nda yürüyüşünü sürdüren Muhammed'e bazı sürücüler 3 tekerlekli seyyar arabasını iterek destek verdi. 

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İngiltere'den yürüyerek İstanbul'a geldi! Hedefinde Mekke var - Resim: 4

Yürüyüşüne köpeğiyle devam eden Muhammed, Türkiye'den 35 gün sonra Suriye, ardından Ürdün üzerinden geçerek Hac döneminde Suudi Arabistan'a ulaşmayı hedefliyor. 

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