İngiltere'e koronavirüse rağmen plajlar doldu
Koronavirüs nedeniyle 42 binden fazla insanın hayatını kaybettiği İngiltere'de normalleşme adımlarının ardından plajlardaki doluluk dikkat çekti.
Corona virüsü salgınından en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden olan İngiltere'de vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uymayarak plajları doldurdu.
SON 24 SAATTE BİN 118 YENİ VAKA
İngiltere'de son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 149 kişi daha hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 42 bin 230'a çıktı.
Vaka sayısı ise 1118 artarak 307 bin 980'e ulaştı. Son 24 saatte 167 bin 23 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 8 milyon 710 bin 292 oldu.