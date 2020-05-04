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  3. 04 Mayıs 2020 15:36

İngiltere'nin işe dönüş planı belli oldu

İngiliz gazetesi Guardian, İngiltere hükümetinin koronavirüs salgınında çalışanların iş başı yapabilmesi için hazırladığı planı yazdı.

İngiltere'nin işe dönüş planı belli oldu

İngiltere'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) bağlı olarak hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 446'ya yükseldi.

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İngiltere'nin işe dönüş planı belli oldu

Başbakan Yardımcısı Michael Gove'un günlük basın toplantısında verdiği bilgiye göre ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 315 artışla 28 bin 446'ya çıktı.

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İngiltere'nin işe dönüş planı belli oldu

Ülkede bir günde yapılan test sayısı 76 bin 496 olurken, Kovid-19 vakalarının sayısı 4 bin 339 artarak 186 bin 599'a yükseldi. İngiltere'de toplam test sayısı da 1 milyon 206 bin 403'e çıktı.

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İngiltere'nin işe dönüş planı belli oldu

"Normalleşme" süreci
Gove, Başbakan Boris Johnson'ın bu hafta içinde halka, kısıtlamaların kalkış takvimi hakkında kapsamlı bilgi vereceğini söyledi.

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