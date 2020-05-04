İngiltere'nin işe dönüş planı belli oldu
İngiliz gazetesi Guardian, İngiltere hükümetinin koronavirüs salgınında çalışanların iş başı yapabilmesi için hazırladığı planı yazdı.
İngiltere'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) bağlı olarak hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 446'ya yükseldi.
Başbakan Yardımcısı Michael Gove'un günlük basın toplantısında verdiği bilgiye göre ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 315 artışla 28 bin 446'ya çıktı.
Ülkede bir günde yapılan test sayısı 76 bin 496 olurken, Kovid-19 vakalarının sayısı 4 bin 339 artarak 186 bin 599'a yükseldi. İngiltere'de toplam test sayısı da 1 milyon 206 bin 403'e çıktı.