İngiltere'nin kalbi Londra'da sokaklar karıştı: Çok sayıda polis yaralandı

İngiltere’nin başkenti Londra’da, aşırı sağcı aktivist Tommy Robinson’ın çağrısıyla düzenlenen ‘Unite the Kingdom’ (Krallığı Birleştirin) adlı göçmen karşıtı eyleme 110 bin ile 150 bin arasında kişinin katıldığı bildirildi. Londra Metropolitan Polisi’nden yapılan açıklamada, toplanan binlerce eylemcinin bazı noktalarda yürüyüş güzergahı dışına çıkmak istemesi ve polisle tartışması nedeniyle olaylar yaşandığı, protestocuların belirlenen alana sığmadığı kaydedildi.