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  3. 27 Temmuz 2020 13:02

İngiltere'nin koronavirüsle mücadele yöntemi kriz yarattı

Avrupa'da koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan İngiltere'de geç alınmaya başlanan önlemlerin salgının yayılmasına sebep olduğu belirtiliyor.

İngiltere'nin koronavirüsle mücadele yöntemi kriz yarattı

İngiltere'de 12 Mart Perşembe günü hayat normal bir şekilde devam ediyordu. Gazetelerin arka sayfalarını Atletico Madrid'in Anfield Stadı'nı dolduran 50 bin taraftar önünde Liverpool'a karşı aldığı zaferle ilgili haberler süslüyordu.

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İngiltere'nin koronavirüsle mücadele yöntemi kriz yarattı

Gün boyunca, dükkanlar dolu, milyonlarca kişi de evinden işine arabasıyla ya da kalabalık trenlerle ulaşmaya çalışıyordu. Akşam çöktüğünde ise birçok kişi dışarıya çıkmaya başladı. İngiltere'nin dört bir yanında insanlar irili ufaklı birçok etkinliğe katılıyordu.

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İngiltere'nin koronavirüsle mücadele yöntemi kriz yarattı

Her şey olağan akışında görünse de, çok da normal bir zaman değildi. Yeni tür koronavirüs dünya geneline yayılıyordu. Aynı gün İtalya, hayati malzeme satmayan dükkanları kapatmış, İrlanda ve Türkiye de okulların kapanacağını açıklamıştı.

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İngiltere'nin koronavirüsle mücadele yöntemi kriz yarattı

Şimdi geriye dönüp bakıldığında hep aynı soru soruluyor: İngiltere, kısıtlayıcı önlemler almakta geç mi kaldı? Ülkenin dört bir yanında bu dönemde kalabalık etkinliklerin düzenlenmesine devam edilmeli miydi?

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