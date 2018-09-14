İngiltere'ye "okul üzümü" ihracatı

Türkiye'nin bu yıl 250 bin ton çekirdeksiz kuru üzüm üreteceğini, bunun 20-25 bin tonluk bölümünün ise organik olarak ihraç edileceğini kaydeden Işık, üzümlerin gıda sanayisinde girdi olmasının yanında son dönemde doğrudan tüketim pazarında da yoğun olarak tercih edildiğini ifade etti.