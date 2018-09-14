İngiltere'ye "okul üzümü" ihracatı
İngiltere'de ilköğretim çağındaki çocukların beslenme çantaları için 14 gramlık ambalajlarda hazırlanan çekirdeksiz kuru üzümlerin, İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki organik kuru meyve işleme tesislerinden sevkıyatına başlandı.
Avrupa ülkelerine organik tarım ürünleri ihracatı yapan Işık Tarım'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Işık, AA muhabirine, Avrupa'dan organik ürün talebinin hızla arttığını belirtti.
Türkiye'nin bu yıl 250 bin ton çekirdeksiz kuru üzüm üreteceğini, bunun 20-25 bin tonluk bölümünün ise organik olarak ihraç edileceğini kaydeden Işık, üzümlerin gıda sanayisinde girdi olmasının yanında son dönemde doğrudan tüketim pazarında da yoğun olarak tercih edildiğini ifade etti.