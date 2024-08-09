İngiltere'yi yangın yerine çeviren kadın gözaltına alındı
İngiltere'de 3 çocuğun ölümüyle sonuçlanan bıçaklı saldırı sonrası başlayan protestolar sokakları karıştırdı. Polis, olayların fitilini ateşlediği iddiasıyla 55 yaşındaki iş insanı Bernadette Spofforth'ı gözaltına aldı. Saldırganın ''Ali'' isimli bir sığınmacı olduğuna dair paylaşım yaptığını kabul eden Spofforth, ''Bir anlık içgüdüyle yapılmış saçma bir şeydi ve beni mahvetti'' dedi.
İngiltere'de 55 yaşında bir kadın, sosyal medyada paylaştığı yalan bilgilerle aşırı sağcı sokak olaylarının fitilini ateşlediği iddiasıyla gözaltına alındı.
Cheshire Polis Teşkilatı, Southport kentinde 29 Temmuz'da yaşanan ve 3 çocuğun ölümüyle sonuçlanan bıçaklı saldırının faili hakkında sosyal medyada dezenformasyon yaptığı iddiasıyla bir kadının gözaltına alındığını açıkladı. Chester kentinde yaşayan kadının bugün gözaltına alındığı kaydedilen polis açıklamasında, "55 yaşında bir kadın bugün (8 Ağustos) ırkçı nefreti körüklemek ve dezenformasyon amacıyla yazılı materyal yayınlamak şüphesiyle gözaltına alındı." ifadesi yer aldı.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Cheshire Polis Baş Müfettişi Alison Ross, ülkede 29 Temmuz'dan bu yana yaşanan aşırı sağcı sokak olaylarının internet ortamındaki kötü niyetli ve yanlış bilgilerden beslendiğini belirtti. Ross, "Bu durum, sosyal medyada doğruluğunu kontrol etmeden bilgi paylaşmanın tehlikeli olduğuna dair çarpıcı bir örnektir. Yaşananlar, internet ortamında ya da değil, eylemlerimizden sorumlu olduğumuzu gösteren bir uyarı niteliğindedir." ifadelerini kullandı.
İNGİLİZ MEDYASINA KONUŞAN KADIN PAYLAŞIMI KABUL ETTİ
İngiliz medyası ise gözaltındaki kadının Bernadette Spofforth isimli bir iş insanı olduğunu duyurdu. Daily Mail'e konuşan Spofforth, "Böyle bir şeyle suçlanmaktan utanıyorum. Bunu uydurmadım. Southport'taki birisinden böyle bir bilgi aldım." değerlendirmesini yaptı. Saldırganın kimliğine ilişkin yalan bilgi paylaştığını kabul eden ancak paylaşımının aşırı sağ olayların fitilini ateşlediğini kabul etmeyen Spofforth, "Benim paylaşımımın ülkedeki şiddet olaylarıyla alakası yok. Ama benim paylaşımımı bir Rus haber sitesinin kaynak olarak kullanmış olabileceğini kabul ediyorum." değerlendirmesinde bulundu. Daily Mail, yaptığı araştırma sonucunda saldırganın kimliğine ilişkin yalan ifadelerin ilk kez Spofforth'un paylaşımında geçtiği bilgisini de paylaştı.