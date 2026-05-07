İnişe geçen yolcu uçağı tıra çarptı! Korkunç kaza anı tırın kamerasında!
ABD’nin New Jersey eyaletinde inanılmaz bir kaza yaşandı. Newark Liberty Havalimanı’na iniş yapmaya hazırlanan United Airlines uçağının iniş takımı, havalimanı yakınındaki otoyolda seyreden bir tıra çarptı. Venedik’ten kalkan ve içinde 231 kişinin bulunduğu dev yolcu uçağı ile tırın çarpışma anı kameralara yansırken, tır şoförü hafif yaralı olarak kurtuldu.
ABD’nin en işlek hava limanlarından biri olan Newark Liberty Uluslararası Havalimanı, bugüne kadar benzerine az rastlanan bir kazaya sahne oldu. İtalya’nın Venedik kentinden kalkış yapan United Airlines’a ait Boeing 767 tipi yolcu uçağı, piste teker koymadan saniyeler önce, havalimanı çevresindeki yolda ilerleyen bir tırla çarpıştı.
İçerisinde 231 yolcu ve mürettebatın bulunduğu dev yolcu uçağının iniş takımı, alçak uçuş sırasında otoyolda seyir halindeki tırın üst kısmına temas etti. Çarpışmanın etkisiyle tırda maddi hasar meydana gelirken, tır şoförü hafif şekilde yaralandı. Uçaktaki yolcular ve mürettebat ise şans eseri kazayı yara almadan atlattı.
Olayın ardından United Airlines’tan jet hızıyla açıklama geldi. Havayolu şirketi, kapsamlı bir güvenlik soruşturması başlatıldığını ve bu süreçte kokpit ekibinin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.
ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), kazayla ilgili resmi soruşturma başlattı. United Airlines’tan uçağa ait kokpit ses kayıtları (CVR) ve uçuş veri kayıt cihazı (FDR) talep edildi. Uzmanlar, uçağın neden bu kadar alçak bir süzülüş gerçekleştirdiğini ve otoyol üzerindeki tırla çarpışma noktasına geldiğini araştırıyor.