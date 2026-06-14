İnşaat alanında istinat duvarını iskele demiriyle ayakta tuttular

Toprak kaymasıyla birlikte askıda kalan ve her an çökme tehlikesi geçiren tonlarca ağırlığındaki beton duvar, işçiler tarafından geçici bir çözüm olarak ince inşaat iskelesi demirleriyle alttan desteklendi. Mühendislik hesaplamalarından tamamen uzak olan ve ağırlığı taşıması imkansız görünen iskele demirlerine emanet edilen bu "sözde" güvenlik önlemi, hem şantiye çalışanları hem de 5 katlı binanın sakinleri için büyük bir risk oluşturuyor.