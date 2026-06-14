İnşaat alanında istinat duvarını iskele demiriyle ayakta tuttular
Afyonkarahisar'ın Erenler Mahallesi'nde yürütülen bir inşaatın temel kazısı sırasında, bitişikteki 5 katlı binanın istinat duvarının altı boşaldı. Çökme tehlikesi geçiren tonlarca ağırlığındaki duvarı ayakta tutmak için çalışanların mühendislikten uzak bir şekilde sadece iskele demirlerini kullanması bölgede güvenlik endişesi yarattı.
Afyonkarahisar'ın Erenler Mahallesi'nde devam eden bir temel kazısı çalışması, çevredeki binalar için ciddi bir güvenlik riski oluşturdu. Bitişikte yer alan 5 katlı bir apartmanın istinat duvarının altındaki toprağın kazı alanına kayması sonucu çökmek üzere olan duvar, inşaat çalışanları tarafından yalnızca standart iskele demirleriyle desteklenmeye çalışıldı.
Erenler Mahallesi'nde başlatılan yeni inşaatın derin temel kazısı esnasında, hemen bitişikteki 5 katlı binayı koruyan istinat duvarının altındaki toprağın büyük bir bölümü kazı alanına doğru boşaldı.
Toprak kaymasıyla birlikte askıda kalan ve her an çökme tehlikesi geçiren tonlarca ağırlığındaki beton duvar, işçiler tarafından geçici bir çözüm olarak ince inşaat iskelesi demirleriyle alttan desteklendi. Mühendislik hesaplamalarından tamamen uzak olan ve ağırlığı taşıması imkansız görünen iskele demirlerine emanet edilen bu "sözde" güvenlik önlemi, hem şantiye çalışanları hem de 5 katlı binanın sakinleri için büyük bir risk oluşturuyor.
Ortaya çıkan bu çarpıcı manzaranın ardından çevredeki vatandaşlar yetkililerin inşaat alanında acil güvenlik denetimi yapmasını bekliyor.