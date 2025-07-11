İnşaat işçileri ile köylüler arasında meydan savaşı çıktı: Yaralılar var

Olay, dün akşam saatlerinde Beytüşşebap ilçesine bağlı Aşağıdere köyü yakınlarında, yol yapımı ve asfaltlama çalışmaları kapsamında kurulan mıcır ocağı şantiyesinde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle bazı köylüler, şantiye sahasına girerek görevli personelle tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.