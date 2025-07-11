İnşaat işçileri ile köylüler arasında meydan savaşı çıktı: Yaralılar var
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde şantiye alanında köylüler ile işçiler arasında çıkan kavgada 2'si asker 5 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
Olay, dün akşam saatlerinde Beytüşşebap ilçesine bağlı Aşağıdere köyü yakınlarında, yol yapımı ve asfaltlama çalışmaları kapsamında kurulan mıcır ocağı şantiyesinde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle bazı köylüler, şantiye sahasına girerek görevli personelle tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
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Tekme, yumruk ve sopaların kullanıldığı kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 3 firma çalışanı ile tarafları ayırmaya çalışan 2 asker yaralandı.
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Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Beytüşşebap Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.
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