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İnşaat işçileri ile köylüler arasında meydan savaşı çıktı: Yaralılar var

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde şantiye alanında köylüler ile işçiler arasında çıkan kavgada 2'si asker 5 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
İnşaat işçileri ile köylüler arasında meydan savaşı çıktı: Yaralılar var - Resim: 1

Olay, dün akşam saatlerinde Beytüşşebap ilçesine bağlı Aşağıdere köyü yakınlarında, yol yapımı ve asfaltlama çalışmaları kapsamında kurulan mıcır ocağı şantiyesinde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle bazı köylüler, şantiye sahasına girerek görevli personelle tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 

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İnşaat işçileri ile köylüler arasında meydan savaşı çıktı: Yaralılar var - Resim: 2

Tekme, yumruk ve sopaların kullanıldığı kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 3 firma çalışanı ile tarafları ayırmaya çalışan 2 asker yaralandı. 

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İnşaat işçileri ile köylüler arasında meydan savaşı çıktı: Yaralılar var - Resim: 3

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Beytüşşebap Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. 

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İnşaat işçileri ile köylüler arasında meydan savaşı çıktı: Yaralılar var - Resim: 4

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

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