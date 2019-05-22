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  3. 22 Mayıs 2019 18:55

İnşaat kazısında kalıntılar bulundu, çalışmalar anında durduruldu

İzmit'te bir apartman inşaatının temel kazısı sırasında Roma dönemine ait tarihi kalıntılar bulundu. Mermer kaplı kalıntıların bir yapıya ait olabileceği değerlendirilirken, Kocaeli Müze Müdürlüğü inşaatı durdurdu. .

İnşaat kazısında kalıntılar bulundu, çalışmalar anında durduruldu

Akçakoca Mahallesi Çukurçeşme Sokak'ta müteahhit firmaya kat karşılığı verilen arazide inşa edilmesi planlanan apartman için temel kazısı yapılmak istendi. Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ise kazının müze denetiminde yapılması gerektiğini bildirdi.

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İnşaat kazısında kalıntılar bulundu, çalışmalar anında durduruldu

Müze görevlileri gözetiminde yapılan temel kazısı sırasında tarihi kalıntılara rastlandı. İnşaat çalışması durduruldu.

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İnşaat kazısında kalıntılar bulundu, çalışmalar anında durduruldu

Müzeden gelen uzmanlar tarafında yapılan incelemede kalıntıların Roma dönemine ait mermer kaplı bir yapı olduğu belirlendi.

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İnşaat kazısında kalıntılar bulundu, çalışmalar anında durduruldu

Kocaeli Müze Müdürlüğü, kalıntıların rölövesini alıp, değerlendirilmek üzere Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na gönderecek.

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