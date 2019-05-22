İnşaat kazısında kalıntılar bulundu, çalışmalar anında durduruldu

Akçakoca Mahallesi Çukurçeşme Sokak'ta müteahhit firmaya kat karşılığı verilen arazide inşa edilmesi planlanan apartman için temel kazısı yapılmak istendi. Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ise kazının müze denetiminde yapılması gerektiğini bildirdi.