  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İnşaat sahasında göçük faciası: Bir işçi hayatını kaybetti

İnşaat sahasında göçük faciası: Bir işçi hayatını kaybetti

Bursa'nın Kestel ilçesinde inşaat alanında beton dökümü sırasında meydana gelen çökme nedeniyle 1 işçi hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA
İnşaat sahasında göçük faciası: Bir işçi hayatını kaybetti - Resim: 1

Olay, saat 11.30 sıralarında, Gözede Mahallesi İpekyolu Caddesi’ndeki sanayi bölgesinde meydana geldi. İnşaat alanında perde duvarın beton dökümü sırasında çökme oldu. İsmi öğrenilemeyen kalıp işçisi, göçük altında kaldı.

1 / 7
İnşaat sahasında göçük faciası: Bir işçi hayatını kaybetti - Resim: 2

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

2 / 7
İnşaat sahasında göçük faciası: Bir işçi hayatını kaybetti - Resim: 3

Sağlık görevlilerinin kontrolünde göçük altında kalan işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

3 / 7
İnşaat sahasında göçük faciası: Bir işçi hayatını kaybetti - Resim: 4

İşçinin cenazesinin çıkarılması için ekiplerin çalışması sürüyor. (DHA)

4 / 7