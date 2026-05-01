İnşaatta asansör faciası: İşçilerden biri düştü, diğeri asılı kaldı!
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir inşaatın dış cephesinde asansör düştü. Kazada bir işçi ağır yaralanırken, balkon demirine tutunan diğer işçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kaynak: DHA
Olay, akşam saatlerinde Meydan Mahallesi’nde meydana geldi. İnşaatın dış cephesinde çalışan işçilerin bulunduğu asansör, halatının kopması sonucu 5’inci kattan yere çakıldı. Kazada işçilerden A.G. ağır yaralanırken, A.K. ise düşme sırasında balkon demirlerine tutunarak havada asılı kaldı.
Asansörün düştüğünü gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, balkon demirlerine tutunarak asılı kalan A.K.’yi uzun uğraşlar sonucu kurtardı. Balkon demirlerini keserek işçiyi kurtaran ekipler, çevredeki vatandaşlardan alkış aldı.
Yaralı işçiler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İşçilerden A.G.’nin durumunun ağır olduğu bildirildi.
