İnsan yüzlü örümcek böyle görüntülendi

“Kimisi sahte olduğunu söylüyor”

İnsan yüzüne benzediğini görünce ilk başta inanmayıp arkadaşlarına gösteren Tutkun, “İşyerimde dolaşırken hayvanlara yem veriyordum. Dalın üzerinde arının can çekiştiğini gördüm ve baktım üzerinde insan yüzlü örümcek vardı. Tuttum ve ofise arkadaşların yanına götürdüm. Arkadaşlara gösterdim ve insan yüzlü olduğunu iyice fark ettik. Kaçmasın diye kavanoza koyarak araştırmalar yaptık. Türkiye’de 6 tane olduğu ortaya çıktı ve et, maydanoz, arı ile besleniyormuş. Endemik bir tür sanırım. Sonra sosyal medyaya atınca bazı arkadaşlar ulaştı. Biz de araştırmasını yaparak Türkiye’de 7’ncisinin bizde olduğunu gördük. Örümceği bulunca arkadaşa götürdüm ve o da çok şaşırdı. Herkes şaşırıyor, arayıp soruyorlar ve kimisi sahte olduğunu söylüyor. Örümceği sonrasında doğal ortamına salacağım. Çünkü biz ne kadar besleyebiliriz? Besleyemeyiz. Doğasında üreyerek çoğalsın, bunun tabii ki de çifti vardır” dedi.