İnsanlar kaçarken ölüyor: İşte Afganistan'dan yürek burkan kareler
20 yıl sonra Afganistan'ın başkenti Kabil'i direnişle Taliban'ın eline geçmesinden sonra Kabil'de yürek yakan görüntüler yaşandı.
Afganistan'da Taliban devri tekrar başladı. Cumhurbaşkanı ülkeden kaçtı, Afganistan'ı terk etmek isteyen insanlar ise havaalanında piste girerek kargo uçaklarının kanatlarına tutundu. İşte Kabil'den yürek burkan manzaralar.
1 / 11
BBC muhabiri Malik Mudassir, kent merkezinde hayatın normal göründüğünü söylüyor. Ancak trafiğe çıkan araç sayısı daha az, birçok dükkan ve mağaza kapalı. İnsanlar ise daha sakin görünüyor.
2 / 11
Uluslararası havalimanında ise tam bir kaos yaşanıyor.
3 / 11
Havalimanında 2500 ABD'li askerin olduğu belirtiliyor. Pentagon Sözcüsü John Kirby, 500 askerin daha havalimanına gönderildiğini söyledi.
4 / 11