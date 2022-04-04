İnsanlar terk etti, doğa sahip çıktı: İşte terk edilmiş 8 büyüleyici yer

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Okunoshima, Japonya



Japonya'nın Seto İç Denizi'ndeki Okunoshima bölgesi, "Tavşan Adası" olarak biliniyor. Adadaki binalarda insanlar yerine yüzlerce yabani tavşan yaşıyor. Öte yandan tavşanların adaya nasıl geldiği ise bilinmiyor. Ancak bir teoriye göre tavşanlar, 1970'lerin başında adayı ziyarete gelen bir okul kafilesindeki çocuklar tarafından adaya bırakılmışlar. Okunoshima, tavşanlar tarafından istila edilmeden bir insan yerleşimiydi. Üstelik II. Dünya Savaşı sırasında kimyasal silah üretim tesisi olarak kullanılıyordu. Şimdilerde, adanın eskisinden çok daha "sevimli" bir yer olduğu söylenebilir.