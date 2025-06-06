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  4. İnsanlardan aradığı ilgiyi göremeyen inatçı keçi kasadaki paraları alıp kaçtı

İnsanlardan aradığı ilgiyi göremeyince kasadaki paraları alıp kaçtı

Edirne Otogarı'nda bilet bankosuna çıkan bir keçi, çekmecedeki paraları ağzına alıp kaçtı.

Kaynak: İHA
İnsanlardan aradığı ilgiyi göremeyince kasadaki paraları alıp kaçtı - Resim: 1

Edirne'de otogar işletmecisi Mustafa Altunhan'a ait keçi, bayram yoğunluğunda otogari içinde dolaşmaya başladı.

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İnsanlardan aradığı ilgiyi göremeyince kasadaki paraları alıp kaçtı - Resim: 2

Kendisine ilgi gösterilmesini isteyen keçi, uzun uğraş sonucunda bilet kesim bankolarının olduğu alana çıktı. Keçi, açık olan çekmeceden paraları ağzına alarak olay yerinden kaçtı. Yaşananlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.

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İnsanlardan aradığı ilgiyi göremeyince kasadaki paraları alıp kaçtı - Resim: 3

Mustafa Altunhan, "O keçi benim baktığım bir keçi. Paralarını aldığı kişi ise bizim rakibimiz olan bir firma. Hiçbir zaman biz parasını alamadık. Keçinin intikamı kötü oldu. Gitti paraları aldı. Arkadaşımız almaya çalıştı ama hamle ile oradan uzaklaştı. Keçinin intikamı kötü olmuş oldu" dedi.

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İnsanlardan aradığı ilgiyi göremeyince kasadaki paraları alıp kaçtı - Resim: 4
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