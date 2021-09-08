İnsanların gitmeye korktuğu dünyanın en soğuk yeri: -89 derece!
Dünyada öyle yerler var ki soğuk kelimesi bu yerleri tanımlamaya yetmez. Kış severleri bile bıktıracak olan bu bölgelerin bazılarında yaşam var, bazılarında ise yok. İşte dünyanın en soğuk yerleri.
Grönland
Dört mevsim karlarla kaplı Grönland'da kış aylarında sıcaklık -70 dereceye kadar düşüyor. Yaz aylarında ise sıcaklık en yüksek -7 dereceye ulaşıyor. Yaşamın oldukça güç olduğu ülkede, sıcaklık sıfırın üzerine çıkmadığı için buzlar erimiyor ve yıl boyu ülke buzlarla kaplı oluyor. Grönland'ın bu zor şartlarına rağmen yaklaşık 57 bin kişilik bir nüfusu var.
Laponya (Finlandiya)
Finlandiya'nın en büyük bölgesi olan Laponya, kış sezonunda -40 dereceyi görürken yaz aylarında 20 dereceyi görüyor. Kuzey ışıklarının izlenebildiği bölge, turistler tarafından oldukça ilgi görüyor.
Montana (ABD)
Kış aylarının oldukça soğuk geçtiği Amerika'da kışı en sert geçiren bölgelerden biri Montana eyaleti. Sıcaklığın -57 dereceye kadar düştüğü Montana, yaşamak
için oldukça zorlu şartlara sahip. Ancak bu zorlu şartlara rağmen Montana'nın nüfusu 1 milyonu aşıyor.
Oymyakon (Rusya)
Rusya'nın Oymyakon bölgesi, dünya üzerinde yaşanabilen en soğuk yer olarak biliyor. -71 dereceye kadar düşen sıcaklık adeta hayatı donduruyor. Dünyanın en soğuk köyü olarak geçen Oymyakon'da yaşayan kişi sayısı 500'ü geçiyor.