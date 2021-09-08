İnsanların gitmeye korktuğu dünyanın en soğuk yeri: -89 derece!

Grönland



Dört mevsim karlarla kaplı Grönland'da kış aylarında sıcaklık -70 dereceye kadar düşüyor. Yaz aylarında ise sıcaklık en yüksek -7 dereceye ulaşıyor. Yaşamın oldukça güç olduğu ülkede, sıcaklık sıfırın üzerine çıkmadığı için buzlar erimiyor ve yıl boyu ülke buzlarla kaplı oluyor. Grönland'ın bu zor şartlarına rağmen yaklaşık 57 bin kişilik bir nüfusu var.