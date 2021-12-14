İnsanlığı bekleyen büyük tehlike: Antik virüsler uyanabilir!
Rusya'da hükümet, Sibirya'daki buzların erimesinin antik virüs ve bakterileri serbest bırakabileceği konusunda uyarıda bulundu. On binlerce yıl boyunca donda kalan mikropların ''uyanma'' riskinin olduğu belirtildi.
Dünya küresel ısınma nedeniyle adım adım sona yaklaşırken Rusya'dan çok önemli bir uyarı geldi. Rusya Kuzey Kutbu Konseyi Başkanı Nikolay Korchunov, Sibirya'daki kalıcı buzların erimesinin dünya için çok ciddi sonuçları olacağını açıkladı.
Nikolay Korchunov, konseyin en azından son buzul çağından bu yana donmuş olabilecek hastalıkların yeniden ortaya çıkmasının yol açtığı riskleri ve olası etkileri incelemek için bir "biyogüvenlik" projesi oluşturduğunu söyledi.
BİYOGÜVENLİK PROJESİ BAŞLATILDI
Rus Zvezda televizyonuna konuşan Korchunov, "Eski virüs ve bakterilerin uyanma riski var.
Bu nedenle Rusya, Arktik Konseyi bünyesinde bir biyogüvenlik' projesi başlattı. Proje, 'permafrost bozulması' ve 'gelecekteki bulaşıcı hastalıklar' ile ilgili 'risk ve tehlikeleri' değerlendirmekle görevlendirilecek” dedi.
PERMAFROST NEDİR?
Bununla birlikte, Rusya topraklarının yaklaşık yüzde 65'i, yaz aylarında bile kalıcı olarak donmuş kalan toprak yani permafrost olarak sınıflandırılıyor. Ancak, küresel ısınma nedeniyle sıcaklıklar arttıkça, yer artık çözülmeye başlıyor ve binlerce yıldır donmuş olan hayvan ve nesne kalıntıları ortaya çıkıyor.
Yaklaşık 14 bin yıl önce soyu tükenmiş yünlü gergedanların kalıntıları ve 40 bin yıllık bir kurt kafası (o kadar mükemmel korunmuş ki hala kürkü vard) son yıllarda gün ışığına çıkarıldı.