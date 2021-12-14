İnsanlığı bekleyen büyük tehlike: Antik virüsler uyanabilir!

Dünya küresel ısınma nedeniyle adım adım sona yaklaşırken Rusya'dan çok önemli bir uyarı geldi. Rusya Kuzey Kutbu Konseyi Başkanı Nikolay Korchunov, Sibirya'daki kalıcı buzların erimesinin dünya için çok ciddi sonuçları olacağını açıkladı.

Nikolay Korchunov, konseyin en azından son buzul çağından bu yana donmuş olabilecek hastalıkların yeniden ortaya çıkmasının yol açtığı riskleri ve olası etkileri incelemek için bir "biyogüvenlik" projesi oluşturduğunu söyledi.