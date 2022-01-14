İnsanlık tarihini değiştirecek tarihi keşif!
İngiltere’de yer alan Cambridge Üniversitesi’nden bilim insanları, Etiyopya'da keşfedilen antik insan fosillerinin daha önce düşünülenden çok daha eski olduğunu ortaya çıkardı.
Etiyopya'daki devasa bir volkanik patlamanın tarihlendirilmesi, Omo I olarak adlandırılan kalıntıların daha önce düşünülenden 30 bin yıl daha yaşlı olduklarını ortaya koydu. Böylelikle insanlığın tarihi 230 bin yıldan daha öncesine gitmiş oldu.
Modern insanların atası olarak kabul edilen Homo sapienslere ait fosillerinin bilinen en eski örneklerinden biri olan ve Omo I olarak adlandırılan kalıntılar, 1960'ların sonlarında keşfedildi ve daha önceki tarihleme girişimleri onların yaklaşık 200 bin yaşında olduğunu gösterdi.
Omo I kalıntıları, Doğu Afrika Rift vadisinde yer alan güneybatı Etiyopya'daki Omo Kibish Formasyonu'nda bulundu.
Ancak, Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan yeni çalışma, kalıntıların bölgede 230 bin yıl önce meydana gelen devasa bir volkanik patlamanın öncesine ait olması gerektiğini buldu.