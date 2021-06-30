İnsanlık tarihinin en ölümcül salgını: Kara ölümde ilk hasta...
Bilim insanları, Ortaçağ Avrupa’ını kasıp kavuran Kara Ölüm'e neden olan veba salgınında ilk hasta belirlendi.
ŞİMDİYE KADAR TESPİT EDİLEN EN ESKİ VEBA KURBANI
Bilim insanları, ortaçağ Avrupası’nda milyonlarca kişinin ölümüne neden olan “Kara Ölüm”ün şimdiye kadar tespit edilen en eski hastasının kalıntılarına ulaştı.
Almanya'daki Kiel Üniversitesi'nden Dr. Ben Krause-Kyora, 5 bin 300 yıllık kalıntılar hakkında "Şimdiye kadar bilinen en eski veba kurbanını bulduk” dedi.
Bilim insanları, Kara Ölüm’ün ilk hastasına ait örneklerin, Letonya'da Baltık Denizi'ne dökülen Salac Nehri'nin kıyısındaki bir Neolitik mezar alanında bulduğunu duyurdu. Söz konusu adamın farklı üç kişiyle birlikte gömüldüğü belirtildi.
Cell Reports dergisinde yayımlanan çalışma kapsamında araştırmacılar, dört kişinin kemiklerinden ve dişlerinden alınan örnekleri analiz ederek DNA dizilimi yaptı. Ardından, onları bakteri ve virüsler için test ettiler. Yirmili yaşlarında avcı-toplayıcının “Yersinia pestis” bakterisinin neden olduğu eski bir veba türü ile enfekte olduğunu görünce şaşırdılar.
EN FAZLA BİR HAFTA İÇİNDE ÖLDÜ
Dr. Krause-Kyora, "Büyük olasılıkla bir kemirgen tarafından ısırıldı, Yersinia pestis'in birincil enfeksiyonunu kaptı ve en fazla bir hafta septik şoktan öldü" dedi.