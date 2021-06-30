İnsanlık tarihinin en ölümcül salgını: Kara ölümde ilk hasta...

ŞİMDİYE KADAR TESPİT EDİLEN EN ESKİ VEBA KURBANI

Bilim insanları, ortaçağ Avrupası’nda milyonlarca kişinin ölümüne neden olan “Kara Ölüm”ün şimdiye kadar tespit edilen en eski hastasının kalıntılarına ulaştı.

Almanya'daki Kiel Üniversitesi'nden Dr. Ben Krause-Kyora, 5 bin 300 yıllık kalıntılar hakkında "Şimdiye kadar bilinen en eski veba kurbanını bulduk” dedi.