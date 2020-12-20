Türkiye'nin insansız helikopteri havalandı!

Ülkeye, faydalı teknolojiler kazandırmak, yeni teknolojiler transfer etmek için yola çıktıklarını dile getiren Dönmez, bilişim alanında yaptıkları çalışmalarla grubu büyüttükten sonra savunma sanayisine yönelik faaliyetleri aktararak bu yıl Titra Teknoloji'yi kurduklarını ifade etti.