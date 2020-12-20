Türkiye'nin insansız helikopteri havalandı!
Titra Teknoloji Üst Yöneticisi Selman Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirketin, 2016'da kamuya hizmet vermek amacıyla kurulan SBI Bilişim'in grup firması olarak faaliyet gösterdiğini söyledi.
Titra Teknoloji Üst Yöneticisi Selman Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirketin, 2016'da kamuya hizmet vermek amacıyla kurulan SBI Bilişim'in grup firması olarak faaliyet gösterdiğini söyledi.
Ülkeye, faydalı teknolojiler kazandırmak, yeni teknolojiler transfer etmek için yola çıktıklarını dile getiren Dönmez, bilişim alanında yaptıkları çalışmalarla grubu büyüttükten sonra savunma sanayisine yönelik faaliyetleri aktararak bu yıl Titra Teknoloji'yi kurduklarını ifade etti.
İnsansız sistemler, akıllı sistemler ile yapay zeka alanlarında yatırım, çalışma ve araştırmalar gerçekleştirdiklerini anlatan Dönmez, insansız teknolojiler alanındaki çalışmalara sürü teknolojileriyle başladıklarını ve bu alanda algoritmalar, yazılımlar oluşturduklarını bildirdi.