İnternet dolandırıcıları genç kadını öyle bir tuzağa düşürdü ki...
Antalya'da 2 çocuk annesi bir kadın sosyal medyadan gelen mesajlarla düştüğü yatırım vaadi tuzağına hem 10 yıllık birikimini hem de hayallerini kaptırdı.
Antalya'nın Elmalı ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi S.A., sosyal medyadan gelen mesajlarla dahil olduğu yatırım vaadi dolandırıcılığında, yaklaşık 470 bin TL'sini kaybettiğini söyledi. S.A., "Aklıma şaşıyorum, dekontlara bakıyorum, şaşırıyorum. Binlerce lirayı parça parça 50 lira, 100 lira gönderirmiş gibi göndermişim o esnada. Gözüme resmen bir perde inmiş, nasıl yaptım bilmiyorum. Şu an çok kötüyüm, 10 yılın birikimi bu" diyerek yaşadığı mağduriyeti anlattı.
Antalya'nın Elmalı ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi S.A., sosyal medya üzerinden gelen bir mesajla başlayan süreçte, yaklaşık 470 bin TL'sini kaybettiğini ileri sürdü. S.A., Telegram üzerinden katıldığı bir grupta "günlük 200-300 lira kazanç" vaadiyle yatırım yapmaya yönlendirildi. Başlangıçta küçük görevlerle güven kazandırıldığını belirten S.A., "İnternet üzerinden bir e-ticaret sitesi ve YouTube üzerinden abone olma karşılığında 20-30 lira yatırdılar. Daha sonra günlük yüzlerce görevle 200-300 lira kazanabileceğimi söylediler. İlk gün yatırdıkları küçük paralarla ikna oldum" dedi.
Kısa süre sonra başka bir siteye yönlendirildiğini aktaran S.A., dolar al-sat işlemleri yapması istendiğini söyledi. İlk etapta 2 bin TL yatırdığını, ardından 13 bin TL ve daha büyük meblağlarla ödemelerin arttığını belirten S.A., "Üçüncü, dördüncü aşama derken benden toplamda 100 bin liraya yakın para aldılar. Daha sonra yanlış işlem yaptığımı söyleyip paramın kaybolduğunu iddia ettiler. Kaybettiğimi geri almak için tekrar tekrar ödeme yaptım. Böyle böyle toplam da 470 bin lira gönderdim" diye konuştu.
Dolandırıcılara güvenerek 10 yıllık birikimini kaybettiğini dile getiren S.A., en büyük darbenin altınlarını satmak zorunda kalmak olduğunu belirtti. S.A., "Ev kiralarından kaçmak, çocukların geleceği için Elmalı'ya taşındık. Arabamızı sattık, üzerine eklemek için altın aldım. Yaklaşık 100 gram altınım vardı. Hepsini tek tek bozdurmak zorunda kaldım. Bir gram bile bırakmadım. O altınları yıllar içinde yediğimizden, içtiğimizden kısarak biriktirmiştim. Çocuklarım için güvenceydi. Şimdi elimde hiçbir şey kalmadı" şeklinde konuştu.