İnternet dolandırıcıları genç kadını öyle bir tuzağa düşürdü ki...

Kısa süre sonra başka bir siteye yönlendirildiğini aktaran S.A., dolar al-sat işlemleri yapması istendiğini söyledi. İlk etapta 2 bin TL yatırdığını, ardından 13 bin TL ve daha büyük meblağlarla ödemelerin arttığını belirten S.A., "Üçüncü, dördüncü aşama derken benden toplamda 100 bin liraya yakın para aldılar. Daha sonra yanlış işlem yaptığımı söyleyip paramın kaybolduğunu iddia ettiler. Kaybettiğimi geri almak için tekrar tekrar ödeme yaptım. Böyle böyle toplam da 470 bin lira gönderdim" diye konuştu.