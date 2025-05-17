İnternet kafede çocukların bıçaklı kavgası kamerada

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, internet kafenin önünde bir grubun beklediği ve diğer grubun da yürüyerek olay yerine geldiği anlar yer alıyor. İki taraf arasında yaşanan kısa bir tartışmanın ardından üstünde beyaz bir gömlek bulunan şüphelinin yumruk atmasıyla kavganın başladığı görülüyor. Tekme ve yumruklarla birbirine saldıran gruptakilerden 3 kişinin bıçakla karşı tarafa saldırdığı görüntülerde yer aldı. (DHA)