İnternetten maske satışı devam ediyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda maskelerin kesinlikle parayla satılamayacağını, vatandaşlara maskelerin Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda ve ücretsiz dağıtılacağını açıklamıştı. Ancak buna rağmen sosyal medyadan maske satışı yapan hesaplar var. Buralardan maske alan vatandaşlar ise hem fahiş fiyatlardan hem de kalitesiz olmalarından şikayetçi.