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  3. 03 Mayıs 2020 11:01

İnternetten maske satışı devam ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan maske satışının yasaklandığını açıkladı fakat internetten krona virüsüne karşı maske satılmaya devam ediyor. Satıcılar Cumhurbaşkanı'nın sadece üç katlı cerrahi maskeyi kastettiğini iddia ederek maske satıyor. Uzmanlar ise ‘kalitesiz ürünleri fahiş fiyata satanları şikayet edin‘ diyerek tüketicileri uyarıyor

İnternetten maske satışı devam ediyor

Posta'dan Hülya Çaylak'ın haberine göre; Yasak olmasına rağmen sosyal medya üzerinden maske satışı yapanlar vatandaşı mağdur ediyor.

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İnternetten maske satışı devam ediyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda maskelerin kesinlikle parayla satılamayacağını, vatandaşlara maskelerin Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda ve ücretsiz dağıtılacağını açıklamıştı. Ancak buna rağmen sosyal medyadan maske satışı yapan hesaplar var. Buralardan maske alan vatandaşlar ise hem fahiş fiyatlardan hem de kalitesiz olmalarından şikayetçi.

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İnternetten maske satışı devam ediyor

Sağlık Bakanlığı’ndan gelecek maskeleri beklemeyip sosyal medya üzerinden maske alanların kandırıldıklarını belirten Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük, “Tüketiciler maskeleri iade etme ve ödemiş oldukları paraları geri alma konusunda mağduriyet yaşıyorlar. Muhatap bulamıyorlar. Üstelik maskeleri normalin çok üzerinde fiyatlarla alıyorlar. Bundan muzdarip olanlar maddi zararlarının tazmini için Tüketici Hakem Heyetleri’ne müracaat etmeli” dedi.    

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İnternetten maske satışı devam ediyor

Özellikle Instagram’da ‘maske satışı’ diye arama yapıldığında maske satan yüzlerce hesap bulunabiliyor. Bu hesaplardan bazıları sattıkları maskelerin, yasak kapsamına dahil edilmediğini iddia ederken, bazıları yasak olduğunun bile farkında değil. 

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