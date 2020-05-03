İnternetten maske satışı devam ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan maske satışının yasaklandığını açıkladı fakat internetten krona virüsüne karşı maske satılmaya devam ediyor. Satıcılar Cumhurbaşkanı'nın sadece üç katlı cerrahi maskeyi kastettiğini iddia ederek maske satıyor. Uzmanlar ise ‘kalitesiz ürünleri fahiş fiyata satanları şikayet edin‘ diyerek tüketicileri uyarıyor
Posta'dan Hülya Çaylak'ın haberine göre; Yasak olmasına rağmen sosyal medya üzerinden maske satışı yapanlar vatandaşı mağdur ediyor.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda maskelerin kesinlikle parayla satılamayacağını, vatandaşlara maskelerin Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda ve ücretsiz dağıtılacağını açıklamıştı. Ancak buna rağmen sosyal medyadan maske satışı yapan hesaplar var. Buralardan maske alan vatandaşlar ise hem fahiş fiyatlardan hem de kalitesiz olmalarından şikayetçi.
Sağlık Bakanlığı’ndan gelecek maskeleri beklemeyip sosyal medya üzerinden maske alanların kandırıldıklarını belirten Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük, “Tüketiciler maskeleri iade etme ve ödemiş oldukları paraları geri alma konusunda mağduriyet yaşıyorlar. Muhatap bulamıyorlar. Üstelik maskeleri normalin çok üzerinde fiyatlarla alıyorlar. Bundan muzdarip olanlar maddi zararlarının tazmini için Tüketici Hakem Heyetleri’ne müracaat etmeli” dedi.