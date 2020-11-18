İnternetten sattıkları hayvanlar şoke etti

'ASLAN, YILAN, SİNCAP, MAYMUN, BAYKUŞ, AKREP NE ARARSAN VAR' Merdiven altı üretim yapıp internetten satış yapan kişilere karşı mücadele verdiklerini dile getiren Kalaycıoğlu, sadece Adana'da 30'dan fazla internet sayfasında hayvan alım-satımı yapıldığını belirtti. Gerekli yerlere suç duyurusunda bulunduklarını aktaran Kalaycıoğlu, "Bu kişiler bizi de hayvanları da mağdur ediyorlar. Bilinçsizce hayvan üretimi yapıyorlar. Bu şekilde kaliteli ırk üremesinin önüne geçiyorlar. Hayvanlarda birçok sağlık problemi ortaya çıkıyor. Bizim adımız da kirleniyor. İnsanlar bu sayfaları pet marketçi zannediyorlar. Sanki biz temin ediyoruz, satıyoruz gibi bir algı oluşuyor. Buralardan hayvan satın alanlar daha sonra hayvanlar hasta diyerek sokağa bırakıyor. Bu acı verici bir durum. Bu sayfalar bizler tarafından satılması yasal olan hayvanların yanı sıra satılması tamamen yasak olan ırk hayvanları da satıyorlar. Pitbull, aslan, sincap, yılan, maymun gibi aklınıza ne gelirse satıyorlar. Buradan söylüyorum. Devlet bu sorumluluğu bize verdi. İnternet üzerinden satış yapan arkadaşlar buna son verip, bize danışsınlar" diye konuştu.