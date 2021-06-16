İnternetten tanışıp flört etmeye başladı, hayatının şokunu yaşadı
Sosyal medyada tanıştığı ve kendisine modellik işleri teklif eden bir kişiyle flört etmeye başlayan genç kız hayatının şokunu yaşadı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan 31 yaşındaki Lucy Cates, bir prodüksiyon şirketi patronu olduğunu iddia eden Andy Marshall ile online olarak sohbet etmeye başladı.
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Lucy Cates, konuşmanın 'kolayca aktığını' ve çiftin şahsen tanışıp buluştuktan sonra aralarında güçlü bir çekim olduğunu ve flört etmeye başladıklarını anlattı.
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MODELLİK İŞLERİ VADETTİ
Andy'nin ayrıca kendisine pek çok modellik işi anlaşması söz verdiğini anlatan Lucy, kendisine söz verilen işlerin asla gerçekleşmediğini belirtti.
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İddiaya göre Lucy, ne zaman konuyu açmaya çalışsa Andy konuyu değiştirdi. Lucy, kandırıldığını anladığında ondan uzaklaşmaya başladı ancak Andy bu kez takıntılı hale geldi.
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