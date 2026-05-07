Interpol peşindeydi... Uyuşturucu baronu Türkiye'de yakalandı!
İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Avustralya uyruklu uyuşturucu baronu E.B., Mersin'de MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla yakalandı.
Kaynak: İHA
Mersin’de güvenlik güçleri uluslararası uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında kritik bir başarıya imza attı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar sonucunda, dünya genelinde aranan bir isim etkisiz hale getirildi.
1 / 3
İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Avustralya uyruklu E.B.'nin adresi belirlendi. Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde olduğu kesinleşen şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı.
Uyuşturucu baronu olduğu iddia edilen şüpheli, adli işlemlerin yapılması için emniyet götürüldü.
2 / 3
3 / 3