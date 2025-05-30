Interpol tarafından aranan 23 suçlu Türkiye'de yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası suçluların yakalanmasına yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen operasyonu sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; 11 ülke tarafından Interopol kırmızı bülten ile aranan 13, mavi bülten ile aranan 1 ve difüzyon mesajı ile aranan 9 kişi olmak üzere toplam 23 şüpheli 6 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.