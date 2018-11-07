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  3. 07 Kasım 2018 12:00

İntibak Meclis'e geliyor, 7 maddeden oluşan teklif sunuldu

İntibak Meclis'e geliyor, 7 maddeden oluşan teklif sunuldu

Milyonlarca emeklinin intibak umudu sürüyor. Anayasa Mahkemesi, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak için adres olarak Meclis'i gösterdi. Emekliler, merakla bekleyişe geçti. Emeklilere intibak, yasa çıkarılarak hayata geçebilecek.

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İntibak Meclis'e geliyor, 7 maddeden oluşan teklif sunuldu

2000 yılından önce emekli olan yaklaşık 2 milyon kişiye yönelik yapılan intibak düzenlemesi, 2000'den sonra emekli olanları da umutlandırmıştı.

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İntibak Meclis'e geliyor, 7 maddeden oluşan teklif sunuldu

Öncelikle ombusmana taşınan ve haklı bulunan intibak talebi, önce idare mahkemelerine, ardından da Yargıtay'a taşınmış ancak yargı vizesi alamamıştı. Son adres ise Anayasa Mahkemesi olmuştu. Anayasa Mahkemesi, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak için kararını verdi.

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İntibak Meclis'e geliyor, 7 maddeden oluşan teklif sunuldu

YARGI YOLU KAPANDI

Mahkeme, “Anayasanın 148'inci maddesinin dördüncü fıkrasında, kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlara ilişkin şikayetlerin, bireysel başvuruda incelenemeyeceği belirtilmiştir” kararıyla intibak başvurusunu kabul etmedi.

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