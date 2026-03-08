İntihar denmişti cinayet çıktı! Gencecik bir kadın daha eşi olacak cani tarafından katledildi
Şanlıurfa'da önceki yıl yaşanan ve kamuoyunu derinden sarsan Pınar B. cinayetinde yargılama süreci tamamlandı. Hemşire eşi Pınar B.'yi tabanca ile katil zanlısı "takdir indirimi" uygulanarak müebbet hapse mahkum edildi.
Şanlıurfa Siverek’te 22 Şubat 2024 tarihinde yaşanan ve kamuoyunu derinden sarsan Pınar B. cinayetinde yargılama süreci tamamlandı. Siverek 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, hemşire eşi Pınar B.'yi tabanca ile vurarak öldüren infaz koruma memuru sanık R.B. hakkında kararını verdi.
Dava boyunca avukatların sunduğu deliller, olayın intihar değil, planlı bir cinayet olduğu tezini güçlendirdi. Pınar B.'nin avukatı Yusuf Tanrıkulu, savunmasında dikkat çekici detaylara yer verdi: "Olayın öncesi, anı ve sonrası planlıdır. Silahın üzerinde bulunması gereken parmak izlerinin silinmiş olması, sanığın telefonundaki verilerin temizlenmesi ve olay sonrası evin hemen temizlenmesi, bu cinayetin arkasındaki karanlık noktaları aydınlatıyor."
Sanık R.B.'nin sol el svabında tespit edilen atış artıkları, cinayetin işlendiği tabancanın gaz pedalının altında bulunması ve olay anını gösteren kamera kayıtları, mahkemenin suçun sabit olduğuna dair kanaatini pekiştirdi. Sanık R.B., 3 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmiş, ancak yeni gelen kriminal raporlar ve adli tıp verileri ışığında kuvvetli suç şüphesiyle 2025 yılının sonlarında tekrar tutuklanmıştı.
Karar duruşmasında mahkeme heyeti, R.B.'yi "kadın olan eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.