İntihar denmişti cinayet çıktı! Gencecik bir kadın daha eşi olacak cani tarafından katledildi

Dava boyunca avukatların sunduğu deliller, olayın intihar değil, planlı bir cinayet olduğu tezini güçlendirdi. Pınar B.'nin avukatı Yusuf Tanrıkulu, savunmasında dikkat çekici detaylara yer verdi: "Olayın öncesi, anı ve sonrası planlıdır. Silahın üzerinde bulunması gereken parmak izlerinin silinmiş olması, sanığın telefonundaki verilerin temizlenmesi ve olay sonrası evin hemen temizlenmesi, bu cinayetin arkasındaki karanlık noktaları aydınlatıyor."