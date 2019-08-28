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  3. 28 Ağustos 2019 14:00

İntihar etmek için çatıya çıktı! Çevredekiler çekmek için birbiri

Sultangazi'de 5 katlı bir binanın çatı katına çıkarak intihar girişiminde bulunan Yasin A., 1 saatlik uğraşın ardından ikna edilerek indirildi. Geçen yıl da inşaat halindeki bir binanın çatı katına çıkarak intihar girişiminde bulundu

İntihar etmek için çatıya çıktı! Çevredekiler çekmek için birbiri

Olay, Sultangazi, Sultançiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Yasin A. (22), Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatı katına çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar, polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi.

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İntihar etmek için çatıya çıktı! Çevredekiler çekmek için birbiri

İtfaiye ekipleri, Yasin A.'nın atlama ya da düşme ihtimalini göz önünde bulundurarak zemine şişme branda açtı. Eski Edirne Asfaltı Caddesi ise, Gaziosmanpaşa istikametinde araç trafiğine kapatıldı.

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İntihar etmek için çatıya çıktı! Çevredekiler çekmek için birbiri

Yaklaşık 1 saat süren intihar girişimi boyunca yüzlerce kişi olayı film izler gibi seyretti. Kimi vatandaşlar, yaşananları cep telefonuyla kayda aldı, kimileri ise sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı.

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İntihar etmek için çatıya çıktı! Çevredekiler çekmek için birbiri

Polisin uğraşları sonuç vermeyince devreye Yasin A.'nın bir arkadaşı girdi. Arkadaşı, Yasin A.'yı bir süre boyunca polisle birlikte ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 1 saat süren intihar girişimi, gencin ikna edilmesiyle son buldu. Bulunduğu yerden inen Yasin A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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