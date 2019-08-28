İntihar etmek için çatıya çıktı! Çevredekiler çekmek için birbiri

Olay, Sultangazi, Sultançiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Yasin A. (22), Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatı katına çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar, polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi.