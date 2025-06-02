İntihar mektubunda ismi geçen araştırma görevlisi, görevden uzaklaştırıldı

‘ASIL MESELE A., MEZARIMA GELMESİN’

Olay yerine polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, S.D.’nın kişisel eşyaları ve bir deftere yazılmış not bulundu. Notunda, aynı bölümde görev yapan araştırma görevlisi A.P.’yi işaret eden S.D., “2 gündür yemek yemedim. Şimdi acıktığımı fark ettim. Bari ölmeden bir ciğer yeseydim. Canım elma ve karpuz çekiyor. Bir de salatalık. Telefonun taksitini F.Z. hocaya muhakkak verin. Ödeyin bitsin. Hatta telefonu satın, kalanı ödersiniz. Ardımda bıraktığım tek borç bu oldu. Bilseydim bunu da bırakmazdım, özür dilerim. İp boyumda uzun kaldı, yetişebilmek için kozalak topladım, üstüne bastım, çöktü. Tezek topladım, o da çöktü ama hallettim. Ölüyorum bu defa. Bütün elbiselerimi yardım kuruluşlarına verin. Kitaplarımı üniversiteye, oyuncaklarımı yuvaya, balığımı A.’ya. Benden hiçbir şey kalmasın bu dünyada. Mezarımda tek bir çiçek dahi istemiyorum. Mezar taşım dahi olmasın. Hiç kimse 5 dakikadan fazla kalmasın mezarımın başında. Ağlamak isteyen evine gitsin, annem de dahil. Ve asıl mesele A.. A., asla mezarıma gelmesin. Telefon şifrem 144650, ne yapıyorsanız yapın” dedi.