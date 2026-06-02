İntihardan vazgeçirilen şüpheli ambulanstan fırlayıp gazetecilere saldırdı
Aksaray'da 4. kattaki evinin balkonuna çıkarak intihar girişiminde bulunan 17 yaşındaki Y.T., polis ekiplerince ikna edildikten sonra bindirildiği ambulanstan fırlayarak gazeteciye saldırdı.
Aksaray'ın Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde intihar girişiminde bulunan 17 yaşındaki Y.T., polis ekiplerince ikna edildikten sonra şaşırtıcı bir olaya imza attı. Sağlık kontrolü için bindirildiği ambulansın kapısından aniden fırlayan genç, olay yerinde görev yapan gazeteciye saldırarak uzun süre kovaladı. Biber gazlı müdahaleyle son bulan hareketli anların ardından, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı kapsamlı bir tahkikat başlattı.
5413 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı Serkan Apartmanı'nın son katında meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşadığı öğrenilen Y.T. (17), bilinmeyen bir nedenden dolayı evinin balkonuna çıkarak atlama girişiminde bulundu. Ailesinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye hızla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri olası bir düşme ihtimaline karşı binanın altına havalı atlama yatağı kurarken, uzman polis ekipleri yoğun uğraşlar sonucunda genci ikna ederek balkondan indirmeyi başardı.
Olayın asıl gerilimli anları ise gencin sağlık ekiplerine teslim edilmesinin ardından yaşandı. Genel sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansa bindirilen Y.T., aniden ambulansın arka kapısından fırladı. Küfür ve hakaretler eşliğinde olayı görüntüleyen gazetecinin üzerine atlayan genç, ortalığı birbirine kattı. Çıkan arbedede kamerası yere düşen ve olay yerinden koşarak uzaklaşmaya çalışan basın mensubu, polisin elinden anlık olarak kurtulan gencin ısrarlı takibinden kaçamadı.
Saniyelerce süren bu kovalama ve saldırı anları, saldırıya uğrayan gazetecinin kendi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Bölgede görevli asayiş ekipleri, can güvenliğini sağlamak amacıyla gazeteciyi ivedilikle polis aracına alırken, saldırgan gence biber gazı ile müdahale etmek zorunda kaldı. Yeniden etkisiz hale getirilerek ambulansa alınan Y.T. gözetim altında tutulurken, emniyet birimleri yaşanan bu sıradışı olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.