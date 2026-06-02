İntihardan vazgeçirilen şüpheli ambulanstan fırlayıp gazetecilere saldırdı

Saniyelerce süren bu kovalama ve saldırı anları, saldırıya uğrayan gazetecinin kendi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Bölgede görevli asayiş ekipleri, can güvenliğini sağlamak amacıyla gazeteciyi ivedilikle polis aracına alırken, saldırgan gence biber gazı ile müdahale etmek zorunda kaldı. Yeniden etkisiz hale getirilerek ambulansa alınan Y.T. gözetim altında tutulurken, emniyet birimleri yaşanan bu sıradışı olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.