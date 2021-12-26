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  4. İp cambazı metrelerce yüksekten yere çakıldı

İp cambazı metrelerce yüksekten yere çakıldı

Rusya'da gösteri yapan ip cambazı, dengesini kaybederek metrelerce yüksekten yere çakıldı. O anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı...

Rusya'nın Tümen kentindeki sirkte talihsiz bir kaza yaşandı.

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Gösteri için sahneye çıkan iki ip cambazından biri, arkadaşını omuzlarının üstüne alarak ipin üstünde yürümeye başladı.

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İpin yarısına gelindiğinde ise arkadaşını omzunda taşıyan ip cambazı dengesini kaybederek metrelerce yüksekten yere çakıldı.

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Yüzlerce seyircinin önünde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirirken, ip cambazının sağlık durumunun iyi olduğu ve sadece bacağının kırıldığı aktarıldı.

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