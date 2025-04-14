İPA'nın Mart ayı raporu açıklandı: İşte İstanbul'un bir numaralı gündemi
İstanbul Planlama Ajansı tarafından her ay Türkiye ve İstanbul gündemine ilişkin hazırlanan araştırmanın Mart ayı sonuçlarına gözaltına alınarak, görevden uzaklaştırılıp tutuklanarak cezaevine konulan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu damgasını vurdu.
İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) her ay yayımladığı İstanbul Barometresi’nin Mart 2025 sonuçları, İstanbulluların gündemini, ruh halini ve ekonomik beklentilerini ortaya koydu.
Araştırmaya göre, Mart ayında İstanbul kamuoyunun en önemli gündemi, Ekrem İmamoğlu ile Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın tutuklanması oldu. Katılımcıların yüzde 89,4’ü bu gelişmeyi kent gündeminin ilk sırasında gördüğünü belirtti.
Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 42,3’ü Türkiye ekonomisinin kötüye gideceğini öngörürken, yüzde 32’si kendi ekonomik durumunun da bozulacağını ifade etti. Kredi kartı kullananların yalnızca yüzde 48,3’ü borcunun tamamını ödeyebildiğini, yüzde 8,7’si ise hiçbir ödeme yapamadığını söyledi. Bu tablo, hane halkı mali durumunun zorluklarla karşı karşıya olduğunu gösterdi.
Katılımcıların yüzde 46,9’u Mart ayında yeterli gıdaya ulaşamama endişesi yaşadığını belirtti. Öğrenciler ve iş arayanlar arasında yapılan değerlendirmede ise yüzde 43,9’u yakın zamanda iş bulacağına inanmadığını dile getirdi.