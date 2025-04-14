İPA'nın Mart ayı raporu açıklandı: İşte İstanbul'un bir numaralı gündemi

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 42,3’ü Türkiye ekonomisinin kötüye gideceğini öngörürken, yüzde 32’si kendi ekonomik durumunun da bozulacağını ifade etti. Kredi kartı kullananların yalnızca yüzde 48,3’ü borcunun tamamını ödeyebildiğini, yüzde 8,7’si ise hiçbir ödeme yapamadığını söyledi. Bu tablo, hane halkı mali durumunun zorluklarla karşı karşıya olduğunu gösterdi.