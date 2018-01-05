iPhone 8 için bekaretini satan kıza hayatının şokunu yaşadı

Genç kızla iletişime geçerek bir cafede randevu verdi. Kızın oturacağı yere gizli kamera yerleştirildi. iPhone 8 için bekaretini satan genç kızın bir arkadaşıyla konuşması burada kayda alındı. Genç kız 'Bütün arkadaşlarımda iPhone 8 var. Ancak benin onu alabilecek kadar param yok. O yüzden zengin bir yabancıyla birlikte olma karşılığında telefonum olacak' diyordu.



