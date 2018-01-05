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  3. 05 Ocak 2018 09:54

iPhone 8 için bekaretini satan kıza hayatının şokunu yaşadı

Çin'de 17 yaşındaki bir genç kız online bir forum sitesinden kendisine iPhone 8 alacak kişiye karşılığında bekaretini vereceğini yazdı. Ancak hayatının dersini alacağından haberi yoktu.

iPhone 8 için bekaretini satan kıza hayatının şokunu yaşadı

İnternette 'iPhone 8 karşılığında bekaretimi satıyorumm' yazan 17 yaşındaki genç kız Çin'de ünlü bir vlogger tarafından keşfedildi. Genç kıza bir oyun oynamaya karar veren Xiao Chen olarak bilinen vlogger ona ciddi bir ders vermeyi planlıyordu.

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iPhone 8 için bekaretini satan kıza hayatının şokunu yaşadı

Genç kızla iletişime geçerek bir cafede randevu verdi. Kızın oturacağı yere gizli kamera yerleştirildi. iPhone 8 için bekaretini satan genç kızın bir arkadaşıyla konuşması burada kayda alındı. Genç kız 'Bütün arkadaşlarımda iPhone 8 var. Ancak benin onu alabilecek kadar param yok. O yüzden zengin bir yabancıyla birlikte olma karşılığında telefonum olacak' diyordu.

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iPhone 8 için bekaretini satan kıza hayatının şokunu yaşadı

Genç kızla buluşmaya gelen genç bir adamla bir otel odasına gitti. İnandırıcı olması için adam kıza iPhone 8 getirdi. Kısa bir süre sonra içeri yarı çıplak elinde kamera olan 4 erkek girdi.

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iPhone 8 için bekaretini satan kıza hayatının şokunu yaşadı

Genç kız çığlık atmaya başlamıştı ki ünlü vlogger içeri girerek kızıyüzüne bağırarak yaptığının yanlış bir şey olduğunu söyledi.

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