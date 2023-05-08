iPhone'dan sonra PlayStation turizmi başladı! 7.500 TL cepte kalıyor
Artvin Sarp Sınır Kapısı'nda yaşanan iPhone yoğunluğunun ardından şimdi de Playstation yoğunluğu yaşanıyor. Gürcistan'da Playstation 5 ülkemize göre 7.500 lira ucuza satılıyor.
Türkiye'de iPhone fiyatlarının 30 bin lirayı aşmasının ardından vatandaşlar Gürcistan'a akın etmişti. Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı'nda uzun kuyruklar oluşurken yılbaşında IMEI ücretlerine gelen zam sonra bu yoğunluk azalmıştı.
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Vatandaşlar şimdi de Playstation oyun konsolu almak için Gürcistan'a akın ediyor.
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Gürcistan’da Playstation 5’in fiyatı daha uygun olunca, Türkiye’nin dört bir yanından gelen yurttaşlar günü birlik Gürcistan’ın Batum şehrine giderek telefon satın alıp, ülkeye geri dönüyor.
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Ülkemizde piyasa değeri 18 bin 500 lira olan Playstation 5, Batum’da 12 bin 300 lira. Ayrıca vergi iadesiyle bu fiyat 11 bin liraya düşüyor.
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