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Irak'a hava harekatı: PKK'nın 32 ini işte böyle yerle bir edildi

Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde bulunan terör hedeflerine hava harekatı düzenlendi. Teröristlere ait toplam 32 hedef başarılı şekilde imha edildi. Operasyona ait görüntüler de yayınlandı.

Irak'a hava harekatı: PKK'nın 32 ini işte böyle yerle bir edildi - Resim: 1

Başkent Ankara'da TUSAŞ tesislerine düzenlenen kanlı terör saldırısının ardından eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki inlerine yönelik hava harekatı başlatıldı.

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Irak'a hava harekatı: PKK'nın 32 ini işte böyle yerle bir edildi - Resim: 2

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) terör hedeflerine düzenlenen hava harekatlarına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine 23 Ekim'de hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

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Irak'a hava harekatı: PKK'nın 32 ini işte böyle yerle bir edildi - Resim: 3

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Ankara’da Türk Havacılık Uzay Sanayi Anonim Şirketi A.Ş'ye (TUSAŞ) yönelik gerçekleştirilen menfur saldırının ardından Suriye ve Irak’ın kuzeyinde bulunan PKK hedeflerini imha etti.

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Irak'a hava harekatı: PKK'nın 32 ini işte böyle yerle bir edildi - Resim: 4

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, söz konusu operasyonlarda Suriye’de ve Irak’ta PKK/YPG kontrolünde örgüte ait sözde askeri, istihbarat, enerji/altyapı tesisi, lojistik ve mühimmat deposu gibi çok sayıda stratejik nokta hedef alındı.

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