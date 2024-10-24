Irak'a hava harekatı: PKK'nın 32 ini işte böyle yerle bir edildi

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) terör hedeflerine düzenlenen hava harekatlarına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine 23 Ekim'de hava harekatı düzenlendiği belirtildi.