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  3. 26 Aralık 2020 15:49

Irak'ta Şii milislerle hükümet arasında gerginlik

Irak’ın başkenti Bağdat’ta İran’a yakın Şii Asaib Ehli Hak Hareketi’nin üst düzey yöneticisinin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınması hükümet ile Şii milisler arasında gerginlik yarattı.

Irak'ta Şii milislerle hükümet arasında gerginlik

Irak'ta ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğini ve misyonlarını hedef alan saldırıların artmasından sonra İran’a yakın Şii Asaib Ehli Hak Hareketi’nin üst düzey yöneticisinin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınması, hareketin destekçilerini sokağa dökmüştü.

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Irak'ta Şii milislerle hükümet arasında gerginlik

"YÜZLEŞMEYE HAZIRIZ" MESAJI
Söz konusu duruma kayıtsız kalmayan Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de “Gerekirse yüzleşmeye hazırız” şeklinde açıklama yapmıştı.

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Irak'ta Şii milislerle hükümet arasında gerginlik

VATANDAŞLAR İLE GÖRÜŞTÜ
Başbakan el-Kazımi açıklamasının ardından gece geç saatlerde Bağdat’ın sokaklarını gezerek vatandaşlar ve güvenlik yetkilileriyle görüştü.

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Irak'ta Şii milislerle hükümet arasında gerginlik

El-Kazımi’nin silahlı gruplara meydan okumasından sonra geri adım atan Asaib Ehli Hak Hareketi’nden “Akla sığınalım” açıklaması geldi.

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