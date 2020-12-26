Irak'ta Şii milislerle hükümet arasında gerginlik
Irak’ın başkenti Bağdat’ta İran’a yakın Şii Asaib Ehli Hak Hareketi’nin üst düzey yöneticisinin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınması hükümet ile Şii milisler arasında gerginlik yarattı.
Irak'ta ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğini ve misyonlarını hedef alan saldırıların artmasından sonra İran’a yakın Şii Asaib Ehli Hak Hareketi’nin üst düzey yöneticisinin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınması, hareketin destekçilerini sokağa dökmüştü.
"YÜZLEŞMEYE HAZIRIZ" MESAJI
Söz konusu duruma kayıtsız kalmayan Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de “Gerekirse yüzleşmeye hazırız” şeklinde açıklama yapmıştı.
VATANDAŞLAR İLE GÖRÜŞTÜ
Başbakan el-Kazımi açıklamasının ardından gece geç saatlerde Bağdat’ın sokaklarını gezerek vatandaşlar ve güvenlik yetkilileriyle görüştü.