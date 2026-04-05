İran 2 ABD kargo uçağını ve 2 askeri helikopteri düşürdüğünü ilan etti
Orta Doğu'da 37. güne giren savaşta İran Devrim Muhafızları, 2 ABD C-130 nakliye uçağı ve 2 Black Hawk helikopterinin düşürüldüğünü ilan etti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı'ndan yapılan açıklamada, iki C-130 askeri nakliye uçağı ile iki Sikorsky UH-60 Black Hawk helikopterin düşürüldüğü belirtilerek, “Düşman pilotlarını kurtarmak için yaptığı çaresiz ve düşmanca girişimin ardından, İsfahan'ın güneyindeki düşman uçakları vurularak yok edilmiştir” denildi.
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a düzenlediği saldırılarla başlayan savaş, 37. gününde sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'da düşürülen F-15E savaş uçağının 2 pilotunun da ayrı arama-kurtarma operasyonları ile sağ olarak kurtarıldığını açıklamasının ardından İran'dan yeni bir iddia ortaya atıldı. Tasnim Haber Ajansı'nın haberine göre, İran polis komutanlığı, İsfahan'ın güneyinde iki Amerikan C-130 Hercules uçağını düşürdü. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan iddiaların hemen ardından yapılan açıklamada, "Havacılık, Kara Kuvvetleri, Halk Birlikleri, Besic ve Emniyet Komutanlığı'nın ortak operasyonuyla düşman uçakları imha edildi" ifadeleri kullanıldı.
İran ordusu ise İsfahan'da bu sabah bir İsrail insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini açıkladı.
ABD merkezli New York Times gazetesinin haberine göre ise ABD güçleri, İran'ın eline geçmesini istemedikleri C-130 Hercules nakliye uçaklarını kendileri imha etti.