İran 2 ABD kargo uçağını ve 2 askeri helikopteri düşürdüğünü ilan etti

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a düzenlediği saldırılarla başlayan savaş, 37. gününde sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'da düşürülen F-15E savaş uçağının 2 pilotunun da ayrı arama-kurtarma operasyonları ile sağ olarak kurtarıldığını açıklamasının ardından İran'dan yeni bir iddia ortaya atıldı. Tasnim Haber Ajansı'nın haberine göre, İran polis komutanlığı, İsfahan'ın güneyinde iki Amerikan C-130 Hercules uçağını düşürdü. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan iddiaların hemen ardından yapılan açıklamada, "Havacılık, Kara Kuvvetleri, Halk Birlikleri, Besic ve Emniyet Komutanlığı'nın ortak operasyonuyla düşman uçakları imha edildi" ifadeleri kullanıldı.