İran Cumhurbaşkanı Ruhani Türkiye'de
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin ile birlikte yapacağı zirve için Ankara'ya geldi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le birlikte yapılacak Suriye zirvesine katılmak üzere bu akşam Ankaraya geldi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile birlikte beraberindeki heyet, bu akşam saat 19.30da Ankara Esenboğa Havalimanına geldi. Ruhani'yi, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli resmi törenle karşıladı. Yoğun güvenlik tedbirlerinin uygulandığı Esenboğa Havalimanında törenin ardından ayrılan Ruhani ve beraberindeki heyet, konaklayacakları otele hareket etti.
ANKARA ÖNEMLİ KONUKLARI AĞIRLIYOR
Başkent Ankara, yarın yapılacak Suriye zirvesinde iki önemli yabancı devlet adamını ağırlıyor. Önce saat 15.00'da Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve beraberindeki heyet geldi.