İran Cumhurbaşkanı Ruhani Türkiye'de

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile birlikte beraberindeki heyet, bu akşam saat 19.30da Ankara Esenboğa Havalimanına geldi. Ruhani'yi, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli resmi törenle karşıladı. Yoğun güvenlik tedbirlerinin uygulandığı Esenboğa Havalimanında törenin ardından ayrılan Ruhani ve beraberindeki heyet, konaklayacakları otele hareket etti.