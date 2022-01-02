İran sınırında insanlık dramı: Afgan kadın soğuktan öldü, 2 çocuğu...
Türkiye sınırına yakın İran'a bağlı Belasur köyünde , Afgan kadın, iki çocuğu ile yurda yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken, dondurucu soğuk nedeniyle hayatını kaybederken 2 çocugu son anda kurtarıldı
Türkiye'ye İran'dan 8-9 yaşlarındaki iki çocuğuyla girmek isteyen Afgan kadın, soğuğa dayanamayarak hayatını kaybetti.
Türkiye sınır hattına yakın olan İran'a bağlı Belesor köyünde köylüler tarafından çekilen görüntülerde annenin ölmeden önce çocuklarının ellerine çoraplarını geçirdiği ortaya çıktı. Annenin ayaklarının ise poşetle sarılı olduğu görüldü.
Soğuktan elleri şişen iki çocuğa köylüler yardım etti.
VAN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Van Valiliği, "sınırda iki çocuklu bir annenin donarak öldüğü" yönündeki üzücü olayın sınırın İran tarafında gerçekleştiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, dün bazı sosyal medya hesaplarından "Türkiye-İran sınırından geçmeye çalışan iki çocuklu bir annenin donarak öldüğü, çocuklarının ise köye sığınarak kurtuldukları" şeklindeki paylaşım üzerine gerekli araştırmanın başlatıldığı belirtildi.