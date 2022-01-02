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  4. İran sınırında insanlık dramı: Afgan kadın soğuktan öldü, 2 çocuğu...

İran sınırında insanlık dramı: Afgan kadın soğuktan öldü, 2 çocuğu...

Türkiye sınırına yakın İran'a bağlı Belasur köyünde , Afgan kadın, iki çocuğu ile yurda yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken, dondurucu soğuk nedeniyle hayatını kaybederken 2 çocugu son anda kurtarıldı

İran sınırında insanlık dramı: Afgan kadın soğuktan öldü, 2 çocuğu... - Resim: 1

Türkiye'ye İran'dan 8-9 yaşlarındaki iki çocuğuyla girmek isteyen Afgan kadın, soğuğa dayanamayarak hayatını kaybetti.

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İran sınırında insanlık dramı: Afgan kadın soğuktan öldü, 2 çocuğu... - Resim: 2

Türkiye sınır hattına yakın olan İran'a bağlı Belesor köyünde köylüler tarafından çekilen görüntülerde annenin ölmeden önce çocuklarının ellerine çoraplarını geçirdiği ortaya çıktı. Annenin ayaklarının ise poşetle sarılı olduğu görüldü.

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İran sınırında insanlık dramı: Afgan kadın soğuktan öldü, 2 çocuğu... - Resim: 3

Soğuktan elleri şişen iki çocuğa köylüler yardım etti.

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İran sınırında insanlık dramı: Afgan kadın soğuktan öldü, 2 çocuğu... - Resim: 4

VAN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA


Van Valiliği, "sınırda iki çocuklu bir annenin donarak öldüğü" yönündeki üzücü olayın sınırın İran tarafında gerçekleştiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, dün bazı sosyal medya hesaplarından "Türkiye-İran sınırından geçmeye çalışan iki çocuklu bir annenin donarak öldüğü, çocuklarının ise köye sığınarak kurtuldukları" şeklindeki paylaşım üzerine gerekli araştırmanın başlatıldığı belirtildi.

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