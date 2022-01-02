İran sınırında insanlık dramı: Afgan kadın soğuktan öldü, 2 çocuğu...

VAN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA



Van Valiliği, "sınırda iki çocuklu bir annenin donarak öldüğü" yönündeki üzücü olayın sınırın İran tarafında gerçekleştiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, dün bazı sosyal medya hesaplarından "Türkiye-İran sınırından geçmeye çalışan iki çocuklu bir annenin donarak öldüğü, çocuklarının ise köye sığınarak kurtuldukları" şeklindeki paylaşım üzerine gerekli araştırmanın başlatıldığı belirtildi.