İran sokaklarında dikkat çeken Erdoğan posterleri

İRAN'DA DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Esad'ın devrilmesinin ardından başlayan yeniden inşa sürecinde ise Türkiye, Suriye'deki yeni yönetimle temaslarını sürdürerek bölgedeki en önemli aktör konumunda.

Suriye'deki gelişmelerin ardından Beşar Esad'ın en yakın müttefiklerinden biri olan İran'ın Tebriz şehrinde dikkat çeken görüntüler kaydedildi.