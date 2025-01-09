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  4. İran sokaklarında dikkat çeken Erdoğan posterleri

İran sokaklarında dikkat çeken Erdoğan posterleri

İran'da Türk nüfusunun yoğun olduğu şehirlerden Tebriz'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in posterleri sokaklara asıldı. Posterlerde ''Şam Fatihi Erdoğan'' yazdığı görüldü.

İran sokaklarında dikkat çeken Erdoğan posterleri - Resim: 1

Suriye'de Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) önderliğindeki rejim karşıtı gruplar, başlattıkları yıldırım harekatıyla 12 gün içerisinde başkent Şam'ı ele geçirdi.

Muhaliflerin ilerlemesi sonucunda 13 yıllık iç savaş sona ererken, devrilen devlet başkanı Beşar Esad da ülkesini terk ederek Rusya'ya kaçtı.

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İran sokaklarında dikkat çeken Erdoğan posterleri - Resim: 2

İRAN'DA DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Esad'ın devrilmesinin ardından başlayan yeniden inşa sürecinde ise Türkiye, Suriye'deki yeni yönetimle temaslarını sürdürerek bölgedeki en önemli aktör konumunda.

Suriye'deki gelişmelerin ardından Beşar Esad'ın en yakın müttefiklerinden biri olan İran'ın Tebriz şehrinde dikkat çeken görüntüler kaydedildi.

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İran sokaklarında dikkat çeken Erdoğan posterleri - Resim: 3

SOKAKLAR POSTERLERLE DOLDU

Türk nüfusunun yoğun olduğu şehirde, sokaklar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in posterleri ile doldu.

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İran sokaklarında dikkat çeken Erdoğan posterleri - Resim: 4

"ŞAM FATİHİ ERDOĞAN"
Afişlerde, "Şam Fatihi Erdoğan" ve "Karabağ Kahramanı Aliyev" ifadelerine yer verilmesi dikkat çekti.

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