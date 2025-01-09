İran sokaklarında dikkat çeken Erdoğan posterleri
İran'da Türk nüfusunun yoğun olduğu şehirlerden Tebriz'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in posterleri sokaklara asıldı. Posterlerde ''Şam Fatihi Erdoğan'' yazdığı görüldü.
Suriye'de Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) önderliğindeki rejim karşıtı gruplar, başlattıkları yıldırım harekatıyla 12 gün içerisinde başkent Şam'ı ele geçirdi.
Muhaliflerin ilerlemesi sonucunda 13 yıllık iç savaş sona ererken, devrilen devlet başkanı Beşar Esad da ülkesini terk ederek Rusya'ya kaçtı.
İRAN'DA DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ
Esad'ın devrilmesinin ardından başlayan yeniden inşa sürecinde ise Türkiye, Suriye'deki yeni yönetimle temaslarını sürdürerek bölgedeki en önemli aktör konumunda.
Suriye'deki gelişmelerin ardından Beşar Esad'ın en yakın müttefiklerinden biri olan İran'ın Tebriz şehrinde dikkat çeken görüntüler kaydedildi.
SOKAKLAR POSTERLERLE DOLDU
Türk nüfusunun yoğun olduğu şehirde, sokaklar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in posterleri ile doldu.
"ŞAM FATİHİ ERDOĞAN"
Afişlerde, "Şam Fatihi Erdoğan" ve "Karabağ Kahramanı Aliyev" ifadelerine yer verilmesi dikkat çekti.