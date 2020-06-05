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  3. 05 Haziran 2020 10:31

İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı

Türkiye'nin sınır kapılarını açtığı İran, son 24 saatte tespit edilen yeni koronavirüs vaka sayısının 3 bin 574 olduğunu açıkladı. Ülkede bugünkü vaka sayısının, salgın başladığından beri 24 saat içinde tespit edilen en yüksek sayı olduğu belirtildi.

İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı

Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerden biri olan İran'da normalleşme planı ile paralel olarak başlayan vakaların yeniden yükselişi, salgının ilk döneminin de üzerine çıktı.

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İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün yaptığı açıklamada ülkede son 24 saat içinde 59 kişinin koronavirüs nedeniyle öldüğünü, 3 bin 574 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. 

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İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı

Ülkedeki toplam vaka sayısı 164 bin 270'e yükselirken toplam ölüm sayısı ise 8 bin 71'e ulaştı. Cihanpur'un açıklamasına göre ülkede kritik Kovid-19 hasta sayısı ise 2 bin 569.

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İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı

Sözcü ayrıca, şimdiye kadar yapılan test sayısının da 1 milyon 19 bin 362 olduğunu bildirdi.

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